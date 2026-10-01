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Sin propina, ofreció compartir su lotería y ganaron seis millones

Un policía de Nueva York no tenía cambio para dejar propina en la pizzería donde cenaba desde hacía ocho años. Le propuso a la mesera compartir su boleto de lotería y al día siguiente el premio cambió la vida de ambos.

Por WebMaster 1 min de lectura45 visualizaciones
Sin propina, ofreció compartir su lotería y ganaron seis millones

Robert Cunningham, policía de Dobbs Ferry, Nueva York, cenaba desde hacía ocho años en Sal's Pizzeria, en Yonkers. Phyllis Penzo lo atendía desde hacía casi 25 años.

Una noche de marzo de 1984, Cunningham no tenía efectivo para dejar propina. Le propuso a Penzo compartir el boleto de lotería que llevaba. Ella aceptó y eligió tres números; él escogió los otros tres.

El premio

Penzo siguió con su jornada y casi se olvidó del boleto. Al día siguiente se enteró de que habían ganado seis millones de dólares.

Cunningham cumplió lo prometido y compartió el premio: Penzo recibió tres millones. Su esposa apoyó que mantuviera su palabra.

De la pizzería al cine

Años después, la historia inspiró Lotería del amor, la película protagonizada por Nicolas Cage y Bridget Fonda. Hollywood añadió un romance, pero en la vida real Cunningham y Penzo estaban casados con otras personas y conservaron su amistad.

Él lo resumió con humor: la vida les dio una historia de suerte; el cine la convirtió en una historia de amor.

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