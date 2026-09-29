Corrientes levantó la veda extraordinaria sobre el río Paraná

La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes levantó la veda extraordinaria que regía sobre el río Paraná. La medida entró en vigencia este martes 29 de septiembre a las 13, según confirmó el organismo provincial.

La decisión se formalizó a través de la Disposición N°1054, que dejó sin efecto la restricción dispuesta ante una situación extraordinaria en la cuenca superior del río.

Los motivos

Según el documento, la veda se había dictado con el objetivo de proteger y cuidar las especies existentes en la cuenca superior del río Paraná. El texto señala que, tras los controles del personal del organismo y las tareas conjuntas sobre el tramo de río compartido, se detectó la dispersión de la concentración extraordinaria.

Por ese motivo, la Dirección consideró que correspondía levantar la restricción al haber desaparecido la situación que había originado los actos administrativos.

Alcance de la medida