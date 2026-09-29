Corrientes levantó la veda extraordinaria sobre el río Paraná
La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes dispuso el fin de la restricción este martes a las 13, tras detectar la dispersión de la concentración extraordinaria de especies en la cuenca superior del río.
La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes levantó la veda extraordinaria que regía sobre el río Paraná. La medida entró en vigencia este martes 29 de septiembre a las 13, según confirmó el organismo provincial.
La decisión se formalizó a través de la Disposición N°1054, que dejó sin efecto la restricción dispuesta ante una situación extraordinaria en la cuenca superior del río.
Los motivos
Según el documento, la veda se había dictado con el objetivo de proteger y cuidar las especies existentes en la cuenca superior del río Paraná. El texto señala que, tras los controles del personal del organismo y las tareas conjuntas sobre el tramo de río compartido, se detectó la dispersión de la concentración extraordinaria.
Por ese motivo, la Dirección consideró que correspondía levantar la restricción al haber desaparecido la situación que había originado los actos administrativos.
Alcance de la medida
- La veda extraordinaria regía sobre el río Paraná.
- Quedó sin efecto a partir de las 13 de este martes.
- La disposición lleva el número 1054.
- El organismo había dispuesto la restricción en ejercicio de sus obligaciones legales de cuidado y preservación de los recursos naturales de la provincia.
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