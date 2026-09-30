DPEC deja WhatsApp y pasa su atención a una Web App
Desde el 1 de octubre, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes centraliza trámites y consultas en su sitio web y una nueva Web App que no requiere descarga ni ocupa memoria en el celular.
La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) dejará de atender por WhatsApp a partir del jueves 1 de octubre. La empresa oficializó la migración de ese canal hacia sus herramientas digitales institucionales.
El objetivo, según informó la DPEC, es centralizar trámites, reclamos y consultas operativas en el portal oficial www.dpec.com.ar y sus plataformas asociadas.
Cómo funciona la nueva Web App
La DPEC presentó una Web App accesible desde el navegador de cualquier teléfono celular. A diferencia de las aplicaciones tradicionales, no requiere descarga desde Play Store o App Store ni ocupa espacio de memoria en el dispositivo. Además, recibe actualizaciones automáticas inmediatas.
Entre las herramientas disponibles se encuentran:
- AutogestiónBot Web 24/7, para resolver consultas frecuentes en cualquier momento desde el sitio.
- El portal www.dpec.com.ar, para gestionar cuentas y consultar facturas.
- La nueva Web App DPEC, que puede agregarse a la pantalla de inicio del celular.
La DPEC publicó un instructivo para agregar la Web App a la pantalla de inicio en https://www.dpec.com.ar/4905/Descarga-nuestra-nueva-App.
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