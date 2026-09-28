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Deportes

Corrientes ya viaja a San Juan por los Nacionales de Mayores

Un contingente de adultos mayores clasificados en los Juegos Correntinos partió rumbo a San Juan, sede de la competencia nacional que reunirá a más de 1.400 deportistas de todo el país.

Por WebMaster 1 min de lectura50 visualizaciones
Corrientes ya viaja a San Juan por los Nacionales de Mayores

Rumbo a la sede nacional

Un grupo de atletas correntinos mayores de 60 años emprendió viaje hacia San Juan para participar de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores. El contingente completará el trayecto durante el día y llegará este lunes, jornada en la que se realizará el acto inaugural de la competencia.

Los deportistas lograron su clasificación tras pasar por las instancias locales, zonales y provinciales de los "Juegos Correntinos 2025 para Adultos Mayores".

Disciplinas y organización

La cita nacional convocará a más de 1.400 competidores de distintas provincias, que se medirán en:

  • Tejo
  • Sapo
  • Tenis de mesa
  • Truco
  • Ajedrez
  • Orientación
  • Newcom
  • Tenis
  • Circuito de habilidades motrices
  • Pádel

El traslado, la indumentaria y el acompañamiento técnico de los clasificados estuvieron a cargo de la Secretaría de Deportes de la provincia. El secretario del área, Jorge Terrile, destacó el compromiso del Gobierno provincial para sostener la competencia en sus distintas fases, desde los certámenes locales hasta la instancia nacional.

La participación se enmarca en una política impulsada por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, orientada a promover el desarrollo integral, la salud y la integración de los adultos mayores a través del deporte. Desde la gestión provincial remarcaron su intención de sostener el acompañamiento a los deportistas y garantizar igualdad de oportunidades en todo el territorio correntino.

#corrientes#Juan Pablo Valdes

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