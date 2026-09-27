Valdés: 185 mil familias correntinas tendrán tarifa eléctrica especial

Tarifa diferenciada para 185 mil hogares

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que cerca de 185 mil familias de la provincia accederán a una tarifa eléctrica diferenciada gracias al esquema de "zonas cálidas", que se activa a partir de la aprobación de la ley de "zonas frías".

Según explicó, la norma no beneficia de manera directa a los correntinos, pero genera un ahorro fiscal que en parte se destinará a subsidiar las tarifas de las provincias del norte. Para que el beneficio se haga efectivo todavía resta que el Gobierno nacional emita una resolución específica. "Con una resolución alcanza y basta", señaló.

El esquema prevé un tope de consumo subsidiado de 500 kWh entre noviembre y abril, y de 300 kWh en los otros seis meses. El acceso está limitado a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas, y cada usuario deberá verificar o realizar su inscripción a través de la página de la DPEC.

Valdés indicó que la Nación afrontará casi el 50% del ahorro para sostener estas tarifas diferenciadas, y adelantó que desde la provincia buscarán impulsar una ley propia para garantizar la continuidad del beneficio en el tiempo. También reconoció las dificultades que tuvo el proyecto en su tratamiento legislativo: "No había voluntad, de hecho no podíamos sacar el dictamen, tuvimos que hacer mucha presión".

Yerba, forestación y el puerto de Ituzaingó

El mandatario se refirió también a su próxima participación en el Argentina Week de París, donde la provincia buscará posicionar su producción. Adelantó que la presentación correntina tendrá como ejes el arroz, la ganadería, la yerba mate y la actividad forestal, y expresó expectativas de que un eventual acuerdo con el Mercosur facilite conexiones comerciales con Europa a través de los puertos provinciales.

En ese marco, mencionó la instalación de una planta de CLT que, según indicó la empresa, comenzaría a operar en enero, y señaló que se trabaja en los requerimientos logísticos de Acon Timber y en las habilitaciones pendientes del puerto de Ituzaingó, con el objetivo de reducir costos logísticos para el sector.

STJ, salarios y otros anuncios

Sobre la renuncia del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan, Valdés dijo que la noticia "lo tomó por sorpresa" y que todavía no hay un nombre definido para cubrir la vacante. Precisó que la renuncia fue postergada hasta el 31 de diciembre, lo que da margen para definir el reemplazo, y anticipó que recién en 2027 el cuerpo podría quedar completo. No descartó que la propuesta sea una mujer.

En materia salarial, el gobernador confirmó que habrá nuevos aumentos para los trabajadores estatales, aunque evitó dar fechas o porcentajes: "Va a haber aumento", aseguró, y explicó que la decisión depende de la evolución de los recursos de coparticipación.

También se refirió a la política habitacional provincial: anunció que el Invico destinará el 10% del cupo a hogares unipersonales o unifamiliares y que se trabaja en una reformulación del plan de ahorro previo, con aportes del sector privado, los adjudicatarios y el Estado, con un financiamiento a un plazo cercano a los 300 meses.

En el plano político, ratificó su rechazo a las PASO y la continuidad del desdoblamiento electoral en Corrientes respecto de los comicios nacionales, y aclaró que los contactos con La Libertad Avanza son por ahora solo institucionales.