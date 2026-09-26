Zeni triplica su capacidad en la planta maderera de Esquina

Una inversión clave para el sector forestoindustrial

La empresa Zeni, con más de 50 años dedicados al desarrollo maderero en Corrientes, avanza con un plan de inversiones para ampliar su capacidad de procesamiento en su planta del departamento de Esquina. La firma instala una caldera de última generación con el triple de capacidad energética que la anterior, junto a una línea de secado contraflow de alta eficiencia, para superar los límites operativos que generaba el uso continuo del equipamiento previo.

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, encabezó una recorrida técnica por las instalaciones junto al secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Luis Mestres. Chávez señaló que el gobernador Juan Pablo Valdés instruyó trabajar de forma cercana con el sector privado, mediante visitas y una articulación permanente de apoyo, según explicó.

Ritmo de producción y perfil exportador

La planta de Zeni mantiene un ritmo de trabajo sostenido: recibe entre 18 y 20 camiones de rollos de madera por día, lo que se traduce en una producción mensual de entre 75 y 85 contenedores. Toda la producción primaria de la empresa tiene destino de exportación; solo los subproductos, como el pellet, se destinan al mercado interno.

Damián Sánchez, gerente de planta de Zeni, detalló el ciclo productivo:

El proceso completo, desde el ingreso del rollo hasta la salida del contenedor, demanda un mínimo de 10 días de trabajo .

. Según la rotación de los stocks intermedios, ese ciclo puede extenderse hasta 30 días.

El desafío logístico y el futuro Puerto de Lavalle

El principal obstáculo para sostener la escala industrial proyectada es la logística, debido a los costos del transporte terrestre hacia terminales alejadas. En ese contexto, la construcción del Puerto de Lavalle aparece como una obra clave para reducir de manera significativa el costo de los fletes de las cargas locales.