De la Cruz y Canoniero acompañaron la procesión de Santa Teresita
El intendente de Gobernador Virasoro y la viceintendenta participaron de la procesión y la misa en honor a Santa Teresita del Niño Jesús, en una jornada de fe y encuentro comunitario.
Por WebMaster 1 min de lectura126 visualizaciones
El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, y la viceintendenta Julieta Canoniero acompañaron la procesión y la posterior misa en honor a Santa Teresita del Niño Jesús.
Una jornada de fe y comunidad
La actividad reunió a vecinos de la ciudad en torno a la celebración religiosa, que incluyó el recorrido procesional y la ceremonia litúrgica.
- Participaron el intendente Guillermo de la Cruz y la viceintendenta Julieta Canoniero.
- La convocatoria fue en honor a Santa Teresita del Niño Jesús.
- La jornada combinó la procesión con la misa posterior.
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