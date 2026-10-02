De la Cruz y Canoniero acompañaron la procesión de Santa Teresita

El intendente de Gobernador Virasoro y la viceintendenta participaron de la procesión y la misa en honor a Santa Teresita del Niño Jesús, en una jornada de fe y encuentro comunitario.

Por WebMaster 2 de octubre de 2026 · 08:14 1 min de lectura 126 visualizaciones

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El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, y la viceintendenta Julieta Canoniero acompañaron la procesión y la posterior misa en honor a Santa Teresita del Niño Jesús. Una jornada de fe y comunidad La actividad reunió a vecinos de la ciudad en torno a la celebración religiosa, que incluyó el recorrido procesional y la ceremonia litúrgica. Participaron el intendente Guillermo de la Cruz y la viceintendenta Julieta Canoniero.

La convocatoria fue en honor a Santa Teresita del Niño Jesús.

La jornada combinó la procesión con la misa posterior.

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