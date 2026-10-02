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De la Cruz y Canoniero acompañaron la procesión de Santa Teresita

El intendente de Gobernador Virasoro y la viceintendenta participaron de la procesión y la misa en honor a Santa Teresita del Niño Jesús, en una jornada de fe y encuentro comunitario.

Por WebMaster 1 min de lectura126 visualizaciones
De la Cruz y Canoniero acompañaron la procesión de Santa Teresita

El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, y la viceintendenta Julieta Canoniero acompañaron la procesión y la posterior misa en honor a Santa Teresita del Niño Jesús.

Una jornada de fe y comunidad

La actividad reunió a vecinos de la ciudad en torno a la celebración religiosa, que incluyó el recorrido procesional y la ceremonia litúrgica.

  • Participaron el intendente Guillermo de la Cruz y la viceintendenta Julieta Canoniero.
  • La convocatoria fue en honor a Santa Teresita del Niño Jesús.
  • La jornada combinó la procesión con la misa posterior.

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