La Fiesta del Mate y la Amistad ya es Fiesta Nacional

La Fiesta del Mate y la Amistad de Gobernador Virasoro fue declarada Fiesta Nacional. El reconocimiento fue entregado en el marco de la FIT América Latina a la viceintendenta Julieta Canoniero, según informó el municipio.

Quién entregó la distinción

El encargado de entregar el reconocimiento fue el subsecretario de Turismo de la Nación, Pablo Cagnoni. La declaración fue otorgada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de Corrientes.

Alcance de la medida

La distinción corresponde a la declaración de la Fiesta del Mate y la Amistad como Fiesta Nacional.

El reconocimiento se recibió durante la FIT América Latina.

La gestión contó con el respaldo del Ministerio de Turismo de Corrientes.

La celebración está ligada a la identidad de Virasoro y, con esta declaración, la ciudad busca proyectarse a nivel nacional, de acuerdo con lo expresado por las autoridades locales.