Fundación Mírame hará su primera muestra de Arte Terapia en San Pedro

La Fundación Mírame realizará este viernes en San Pedro su primera muestra de Arte Terapia, con obras creadas por personas con discapacidad que participan del taller de la institución. La exposición se llevará a cabo de 16 a 19 en la Biblioteca Thay Morgenstern, con entrada abierta a toda la comunidad.

Una muestra impulsada por los artistas

La iniciativa surgió de los propios alumnos y alumnas del taller, que manifestaron sus ganas de salir del espacio habitual para mostrar lo que producen.

Rocío y Emanuel, dos de los artistas que participarán, señalaron que la muestra busca mostrarle a la gente el arte que están haciendo.

El objetivo es dar visibilidad a las capacidades, los intereses y las formas de expresión de personas que, según la fundación, encuentran pocas alternativas en el municipio para desarrollar actividades, relacionarse con otros y participar de la vida social.

Un espacio para la inclusión

Rayen, de Fundación Mírame, explicó que el trabajo apunta a generar espacios para adultos en situación de discapacidad y fomentar la vida social y la inclusión. También planteó la necesidad de dejar atrás una mirada que infantiliza a las personas adultas con discapacidad y de reconocer sus decisiones, intereses y maneras particulares de desenvolverse.

"Hay que dejar de lado la visión infantil de las adulteces distintas, confiando en que cada una de las personas tiene una forma distinta de comunicarse y transitar su vida", afirmó.

Para los participantes, el taller representa más que aprender una técnica artística: es un lugar donde pueden canalizar emociones, descubrir capacidades y compartir lo que les gusta hacer. La muestra trasladará ese trabajo a la comunidad, con las obras como relato de parte de las historias, emociones e intereses de cada artista.

La invitación no apunta solo a observar pinturas. Busca generar un encuentro donde la comunidad pueda acercarse, conocer a los autores y reconocer que existen múltiples maneras de crear, comunicarse y participar.