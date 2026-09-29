Alumnos agrotécnicos recorrieron una finca de pecán en Curuzú Cuatiá

Alumnos y representantes del Instituto Agrotécnico Víctor Navajas Centeno, del establecimiento Las Marías, en Gobernador Virasoro, visitaron la finca pecanera El Origen, en Curuzú Cuatiá, para conocer en terreno las etapas del cultivo de nuez pecán. La actividad se enmarca en el Plan Pecán que impulsa el Gobierno provincial a través del Ministerio de Producción.

Durante el recorrido, los estudiantes observaron desde sectores iniciales de proyectos hasta montes de alrededor de diez años ya en etapa productiva.

Claves técnicas de la jornada

El referente del Plan de Nuez Pecán, Federico Debona, acompañó a la comitiva y sostuvo que recorrer una plantación permite comprender cómo evoluciona un proyecto productivo a lo largo de los años.

La charla técnica abordó los siguientes ejes:

Elección de suelos y diseño del monte, criterios para la implantación inicial.

Selección de variedades y fenología, con análisis de los ciclos biológicos de las plantas.

Manejo agronómico y comercialización, con pautas de cuidado y perspectivas económicas del fruto.

Uno de los puntos de mayor interés fue la planificación en la distribución de variedades. Debona explicó la importancia de considerar los ciclos de floración masculina y femenina para garantizar la polinización cruzada, factor necesario para la fecundación y el rendimiento del monte.

Próximas acciones

Desde el Ministerio de Producción señalaron que estas jornadas continuarán replicándose. El objetivo es acompañar a los productores locales y promover nuevos emprendimientos para ampliar la superficie implantada con pecán en Corrientes.

Las autoridades apuntan además a consolidar el recambio generacional y fortalecer la capacitación técnica de los jóvenes rurales.