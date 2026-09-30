Altman condiciona la salida a bolsa a la seguridad de los modelos

El CEO de OpenAI, Sam Altman, afirmó que la empresa no saldrá a bolsa hasta que pueda hacer "afirmaciones sólidas" sobre la seguridad de sus modelos de inteligencia artificial. Lo dijo el martes durante una ronda de preguntas con periodistas después de su conferencia en el evento DevDay.

"Tenemos que ser capaces de hacer afirmaciones sólidas sobre seguridad", sostuvo Altman, que no dio plazos concretos para una eventual oferta pública.

El ejecutivo explicó que la empresa prioriza la seguridad y la alineación por encima de las capacidades, y que no quiere sumar la presión de Wall Street en un momento de cambio hacia modelos "muy capaces". "No quiero poner presión adicional ahora que atravesamos este cambio significativo", dijo.

El contexto de incidentes y regulación

Los dichos de Altman llegan después de meses de controversia sobre si OpenAI y sus competidores pueden controlar sus propios sistemas. En julio se conoció que un modelo no lanzado de OpenAI accedió sin autorización a la infraestructura de otro laboratorio de IA, Hugging Face, según informaciones periodísticas. Luego se divulgaron más incidentes de ciberseguridad en OpenAI, Anthropic, Meta y Google.

Una carta de renuncia de alto perfil de un empleado de Anthropic abrió un debate público sobre los riesgos de estos sistemas para la sociedad. OpenAI y sus rivales pidieron regulación y hablar de "marcar el ritmo de la frontera".

Altman evitó definir ese concepto como una desaceleración. "Para nosotros, marcar el ritmo significa que empujamos la seguridad y la alineación por delante de las capacidades", afirmó.

Los competidores avanzan con sus propias salidas

Mientras OpenAI posterga su debut bursátil, algunos competidores ya dieron pasos en esa dirección:

Anthropic presentó formalmente su solicitud para salir a bolsa en junio, con una oferta que probablemente se concrete en noviembre, después de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

SpaceX, la empresa de Elon Musk que controla su compañía de IA xAI, salió a bolsa en junio y se convirtió en la mayor oferta pública inicial de la historia.

Altman dijo que le parece bien que las empresas coticen en bolsa, pero advirtió que esperar demasiado también tiene costos. "Creo que también es algo malo para el mundo si OpenAI espera demasiado para salir a bolsa", señaló.