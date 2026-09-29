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Riachuelo festejó sus 86 años con Valdés

El gobernador de Corrientes acompañó a la comunidad en el aniversario de la localidad y ratificó el compromiso de trabajar junto al municipio en nuevos proyectos.

Por WebMaster 1 min de lectura38 visualizaciones
Riachuelo festejó sus 86 años con Valdés

Riachuelo celebró este año su 86º aniversario con un acto del que participó el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, junto a vecinos y autoridades locales.

Presencia del gobernador

Valdés acompañó a la comunidad durante la jornada y reafirmó el compromiso de la Provincia de seguir trabajando junto al municipio para impulsar nuevos proyectos y oportunidades para la localidad.

Balance y desafíos

La celebración sirvió también para repasar lo construido a lo largo de estas décadas y plantear los objetivos que la localidad tiene por delante.

  • Conmemoración del 86º aniversario de Riachuelo.
  • Participación del gobernador Juan Pablo Valdés.
  • Compromiso provincial de acompañar nuevos proyectos junto al municipio.

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