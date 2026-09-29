Riachuelo festejó sus 86 años con Valdés
El gobernador de Corrientes acompañó a la comunidad en el aniversario de la localidad y ratificó el compromiso de trabajar junto al municipio en nuevos proyectos.
Por WebMaster 1 min de lectura38 visualizaciones
Riachuelo celebró este año su 86º aniversario con un acto del que participó el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, junto a vecinos y autoridades locales.
Presencia del gobernador
Valdés acompañó a la comunidad durante la jornada y reafirmó el compromiso de la Provincia de seguir trabajando junto al municipio para impulsar nuevos proyectos y oportunidades para la localidad.
Balance y desafíos
La celebración sirvió también para repasar lo construido a lo largo de estas décadas y plantear los objetivos que la localidad tiene por delante.
- Conmemoración del 86º aniversario de Riachuelo.
- Participación del gobernador Juan Pablo Valdés.
- Compromiso provincial de acompañar nuevos proyectos junto al municipio.
Comentarios
Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.
Notas relacionadas
Interes General
Fundación Mírame hará su primera muestra de Arte Terapia en San Pedro
29 de septiembre de 2026 · 17:34 hace 1 hora 97 visualizaciones
Interes General
Alumnos de la TSIM miden árboles en pie en plantaciones de la zona
29 de septiembre de 2026 · 10:48 hace 8 horas 154 visualizaciones
Interes General
Alumnos agrotécnicos recorrieron una finca de pecán en Curuzú Cuatiá
29 de septiembre de 2026 · 09:30 hace 9 horas 73 visualizaciones
Interes General
Virasoro celebró su centenario con una jornada de cicloturismo
29 de septiembre de 2026 · 08:02 hace 11 horas 75 visualizaciones