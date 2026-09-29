Riachuelo festejó sus 86 años con Valdés

Riachuelo celebró este año su 86º aniversario con un acto del que participó el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, junto a vecinos y autoridades locales.

Presencia del gobernador

Valdés acompañó a la comunidad durante la jornada y reafirmó el compromiso de la Provincia de seguir trabajando junto al municipio para impulsar nuevos proyectos y oportunidades para la localidad.

Balance y desafíos

La celebración sirvió también para repasar lo construido a lo largo de estas décadas y plantear los objetivos que la localidad tiene por delante.