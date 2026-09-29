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Alumnos de la TSIM miden árboles en pie en plantaciones de la zona

Estudiantes de primer año de la Tecnicatura en Silvicultura y Manejo Forestal del Instituto Agrotécnico realizaron una práctica de campo de medición forestal junto al profesor Orlando Villalba.

Por WebMaster 1 min de lectura34 visualizaciones
Alumnos de la TSIM miden árboles en pie en plantaciones de la zona

Estudiantes de primer año de la Tecnicatura en Silvicultura y Manejo Forestal (TSIM) del Instituto Agrotécnico realizaron una práctica de campo junto al profesor Orlando Villalba.

En qué consistió la práctica

La actividad se centró en la medición forestal de árboles en pie en distintas plantaciones de la zona. Los alumnos trabajaron directamente sobre los ejemplares para relevar sus dimensiones.

  • Medición de árboles en pie
  • Trabajo en diferentes plantaciones de la zona
  • Participación de estudiantes de primer año de la TSIM
  • Coordinación del profesor Orlando Villalba

La práctica forma parte de la formación de la tecnicatura y se desarrolló durante el ciclo 2026.

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