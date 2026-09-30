La construcción cayó 28,6% en Corrientes y peligran empleos

La actividad de la construcción en Corrientes registró una caída interanual del 28,6% según los indicadores de junio, informó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Seccional Corrientes, Gustavo Roselló. El dirigente manifestó su preocupación por la contracción del sector, la pérdida de puestos de trabajo y la falta de inversión pública nacional.

A nivel país, el sector perdió 4.000 empleos, según los datos que mencionó Roselló. El dirigente señaló que la continuidad de los registros negativos, en un contexto de actividad ya baja, es uno de los principales motivos de preocupación para las empresas constructoras.

Diferencias entre provincias

Roselló explicó que las estadísticas muestran comportamientos distintos según la jurisdicción. En el análisis interanual, diez provincias registraron crecimiento y catorce no mostraron evolución positiva.

Neuquén: +21,6%

Río Negro: +15,7%

Entre Ríos: +9,6%

Corrientes: una de las mayores contracciones, junto con Catamarca y Tierra del Fuego

El titular de la Cámara sostuvo que la caída correntina está relacionada con la finalización de un importante conjunto de obras financiadas por el Estado nacional durante el año anterior, destinadas a viviendas, establecimientos educativos e infraestructura. La finalización de ese ciclo incidió en la comparación interanual. No obstante, advirtió que la evolución mensual también mantiene al sector en una situación compleja.

Inversión pública y obras provinciales

Roselló diferenció las concesiones viales impulsadas por el Gobierno nacional de las inversiones públicas que podrían generar actividad en las provincias. Explicó que las concesiones de corredores privados, entre ellos rutas cercanas a la región como las nacionales 12, 14 y 16, implican que las empresas adjudicatarias realicen inversiones para acondicionar las trazas. Sin embargo, señaló que ese esquema demanda una cantidad reducida de trabajadores en comparación con otros proyectos, por lo que su impacto sobre el empleo sería limitado.

El dirigente también se refirió a las iniciativas que comenzó a desarrollar el Gobierno de Corrientes en materia de obra pública, con pequeños grupos habitacionales, trabajos de infraestructura y proyectos coordinados con municipios. Indicó que la Provincia está retomando inversiones en pavimentación y otras intervenciones, además de mantener la continuidad de algunos programas de viviendas y planificar emprendimientos de mayor escala para el futuro. Sobre estas acciones, expresó que «lo que está haciendo la provincia es importante, pero no es suficiente para la reactivación que necesitamos», y precisó que la Cámara mantuvo reuniones con funcionarios provinciales mientras aguarda una audiencia con el gobernador Juan Pablo Valdés.

Respecto de la inversión nacional prevista para Corrientes, Roselló afirmó que el presupuesto contempla únicamente algunas intervenciones específicas y que no incluye un programa más amplio de obras públicas para la provincia. Entre los proyectos mencionó el sistema de saneamiento de Santa Catalina, destinado al procesamiento de líquidos cloacales, además de otras partidas puntuales.

Deudas pendientes y situación de las empresas

Roselló también planteó la falta de respuestas del Gobierno nacional frente a las deudas pendientes con empresas constructoras por trabajos realizados y certificados que todavía no fueron abonados. Indicó que los compromisos involucran a distintas reparticiones, entre ellas organismos relacionados con obras de saneamiento y educación, y sostuvo que el sector viene reclamando desde hace años el cumplimiento de esas obligaciones.

Según explicó, la Nación analiza transferir a las provincias parte de esas deudas para que sean asumidas por las administraciones locales, una alternativa que trasladaría a los gobiernos provinciales la responsabilidad de afrontar compromisos originados en obras nacionales.

El titular de la Cámara cuestionó que las obligaciones pendientes continúen sin cancelarse y remarcó que la inflación redujo el valor real de los montos adeudados. Ante la posibilidad de que Corrientes deba hacerse cargo de esos compromisos, señaló que el problema no se limita a la capacidad financiera de la Provincia, sino también a la disposición para asumir obligaciones que corresponden al Estado nacional. En ese sentido, afirmó que «en algunos casos es realmente monto», al referirse a la dimensión de las deudas, y reiteró que las empresas constructoras siguen sin obtener una respuesta concreta sobre el pago de los certificados pendientes.

El dirigente remarcó que la continuidad de la actividad depende de la ejecución de nuevas obras, la disponibilidad de financiamiento y la resolución de las obligaciones pendientes con las empresas, mientras la inversión provincial avanza con proyectos de alcance limitado frente a las necesidades de reactivación del sector.