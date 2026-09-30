Charla abierta sobre dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos
Este martes 6 de octubre a las 18:00, en la Casa del Centenario, se realizará una charla abierta para aprender a prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. La actividad es gratuita y para toda la comunidad.
Por WebMaster 1 min de lectura35 visualizaciones
Una charla para prevenir el dengue
El próximo martes 6 de octubre a las 18:00 se realizará una charla abierta sobre el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos en la Casa del Centenario.
El encuentro busca brindar información sobre estas enfermedades y las formas de prevenirlas. La convocatoria es para toda la comunidad.
Datos de la actividad
- Fecha: martes 6 de octubre
- Hora: 18:00
- Lugar: Casa del Centenario
- Temática: dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos
La participación es libre y gratuita. Se recomienda asistir para conocer las medidas de prevención y cuidado de la salud.
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