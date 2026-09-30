Charla abierta sobre dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos

Este martes 6 de octubre a las 18:00, en la Casa del Centenario, se realizará una charla abierta para aprender a prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. La actividad es gratuita y para toda la comunidad.

Por WebMaster 30 de septiembre de 2026 · 09:29 1 min de lectura 35 visualizaciones

0 Sé el primero

Una charla para prevenir el dengue El próximo martes 6 de octubre a las 18:00 se realizará una charla abierta sobre el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos en la Casa del Centenario. El encuentro busca brindar información sobre estas enfermedades y las formas de prevenirlas. La convocatoria es para toda la comunidad. Datos de la actividad Fecha: martes 6 de octubre

martes 6 de octubre Hora: 18:00

18:00 Lugar: Casa del Centenario

Casa del Centenario Temática: dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos La participación es libre y gratuita. Se recomienda asistir para conocer las medidas de prevención y cuidado de la salud.

Comentarios Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también. Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas