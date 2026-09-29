Corrientes es la séptima provincia con más morosos del país

El ranking nacional

Corrientes registra 153.290 deudores morosos, lo que representa una tasa de irregularidad del 18,6%, según un informe sobre la situación del sistema crediticio. El indicador ubica a la provincia por encima del promedio nacional (15,7%) y en el séptimo lugar entre las 24 jurisdicciones del país con mayor nivel de incumplimiento.

El análisis desglosado expone una diferencia marcada según el tipo de entidad. En el sistema bancario tradicional la morosidad se sitúa en 13,6%, apenas por encima de la media nacional de 13,0%. En cambio, en fintech, billeteras virtuales y Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) la morosidad trepa al 32,3%.

En ese segmento, los deudores correntinos representan el 3,1% del total nacional, una proporción superior al 2,6% de la población del país que aporta la provincia.

Jóvenes y deuda de baja recuperabilidad

El 69,2% de los afectados tiene entre 25 y 54 años. El pico se concentra en los adultos jóvenes de 25 a 34 años, con 45.261 personas en mora. A partir de los 40 años, la cantidad de deudores desciende de forma constante.

La categoría más numerosa es la "Situación 5", catalogada técnicamente como "irrecuperable", que abarca a 98.460 correntinos. Le siguen la "Situación 4" (alto riesgo de insolvencia) con 35.724 personas y la "Situación 3" (con problemas o riesgo medio) con 19.106 deudores.

Montos por debajo del promedio nacional

A pesar de la cantidad de afectados, los montos adeudados se ubican por debajo de la media del país. El compromiso financiero promedio por familia en Corrientes es de $1.833.967, frente a los $2.556.203 de la media nacional, lo que posiciona a la provincia en el puesto 20° en volumen de deuda.

El saldo promedio en mora dentro de los bancos tradicionales asciende a $2.363.911, mientras que en plataformas digitales y billeteras virtuales es de $1.071.916.