El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados en octubre

El Gobierno oficializó el pago de un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados en octubre. La medida se formalizó mediante el decreto 1108, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y lo liquidará la ANSES junto con los haberes del mes.

Quiénes cobran el bono

El adicional alcanza a:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de pensiones no contributivas.

Madres de siete hijos o más.

El monto del bono está congelado desde marzo de 2024. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, establece que el extra no será susceptible de descuentos ni computable para ningún otro concepto.

Cómo quedan los haberes en octubre

Los haberes previsionales se ajustan con el último dato disponible del IPC desde marzo de 2024. En octubre tendrán un aumento del 1,6%. Sin contar el bono, los montos quedan así:

Jubilación mínima: $435.748,51. Con el bono de $70.000 asciende a $505.748,51.

Jubilación máxima: $2.932.174,85.

Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM): $348.598,81.

Pensiones no Contributivas (PNC): $305.023,96.

Prestación Básica Universal (PBU): $199.335,05.

Cronograma de pagos de ANSES