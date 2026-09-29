Usó el camión de su empresa para rescatar a seis personas y lo despidieron

Cuando las inundaciones del tifón Tino llegaron a Liloan, Filipinas, el 4 de noviembre de 2025, la corriente impedía llegar hasta seis personas que necesitaban ayuda. La Policía pidió apoyo a Francis Anthony Narvasa, conductor de un camión de reparto.

Narvasa no logró comunicarse con su empleador para pedir permiso, así que tomó una decisión rápida: usó el vehículo como barrera para que los rescatistas pudieran acercarse y auxiliar a las personas.

El despido y la respuesta oficial

Después de la emergencia, la empresa lo despidió por haber utilizado el camión sin autorización. El Departamento de Trabajo de Filipinas cuestionó la medida y anunció que revisaría si se habían respetado sus derechos laborales.

La historia llegó hasta el gobierno provincial de Cebú, que le ofreció un puesto como conductor. También recibió un reconocimiento y apoyo económico por su gesto.

En medio de la emergencia, Narvasa ayudó a seis personas sin saber qué consecuencias tendría para él.