Brasil inicia la refacción del puente Paso de los Libres-Uruguayana

El Gobierno Federal de Brasil puso en marcha una obra de rehabilitación integral del puente que conecta Paso de los Libres con Uruguayana. La inversión prevista es de R$ 59,1 millones y el plazo de ejecución es de 28 meses. La estructura tiene 1.419 metros sobre el río Uruguay.

Qué trabajos incluye

El proyecto contempla la rehabilitación estructural de toda la extensión del puente, incluido el tramo que llega a Paso de los Libres. Entre las tareas previstas figuran:

Recuperación y refuerzo de pilares y sistemas de apoyo

Nuevos sistemas de drenaje e impermeabilización

Renovación de la pavimentación

Nueva señalización vial

Instalación de barreras rígidas de seguridad

Ampliación de vías

En esta primera fase ya se trabaja en la instalación del obrador del lado brasileño, los cercos y los sistemas de protección. También comenzó la recuperación estructural del antiguo edificio que hasta la década de 1970 albergó servicios de Aduana y el Destacamento de Fusileros Navales.

Casi 80 años de historia

El puente fue habilitado al tránsito el 12 de octubre de 1945 y inaugurado oficialmente el 21 de mayo de 1947, con la presencia de los presidentes Eurico Gaspar Dutra y Juan Domingo Perón, además de Eva Perón. Durante casi ocho décadas soportó un intenso movimiento de vehículos, en especial camiones que transportan mercaderías entre Argentina, Brasil y otros países del Mercosur.

Entre 2022 y 2023, la rotura de una de las vigas de sustentación obligó a aplicar restricciones parciales al tránsito mientras se realizaban reparaciones de emergencia. La obra es clave para Paso de los Libres, Uruguayana y todo el corredor internacional del Mercosur.