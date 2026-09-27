Caminó 32 km de noche para llegar a su primer día de trabajo

Un imprevisto la noche anterior

Walter Carr tenía que presentarse por primera vez en una empresa de mudanzas de Pelham, Alabama. Horas antes de su turno, su auto dejó de funcionar.

En lugar de avisar que no podría llegar, salió de su casa cerca de la medianoche dispuesto a recorrer a pie casi 32 kilómetros hasta el lugar de trabajo.

El trayecto y la llegada

Alrededor de las cuatro de la mañana, unos agentes policiales lo encontraron caminando por la ruta. Tras escuchar por qué estaba ahí, lo invitaron a desayunar y lo acercaron hasta su destino.

Walter llegó antes que el resto del equipo y, pese a haber pasado la noche sin dormir, rechazó la posibilidad de descansar y se puso a trabajar de inmediato.

La familia que recibía la mudanza quedó tan sorprendida por lo que había hecho que decidió compartir la historia públicamente.

La reacción del dueño de la empresa

El relato llegó hasta Luke Marklin, director ejecutivo de la compañía, quien citó a Walter para un encuentro personal. En esa reunión, Marklin le entregó las llaves de su propio automóvil.

El gesto del directivo buscó garantizar que Walter no tuviera que repetir la caminata nocturna para volver a su trabajo.