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Abel Pintos suma un campo en Mendoza y apuesta al pistacho

El cantante compró 93 hectáreas en Lavalle junto al productor Marcelo González para desarrollar un cultivo de pistachos y recuperar olivares, sumando un segundo emprendimiento agropecuario a su nombre.

Por WebMaster 1 min de lectura39 visualizaciones
Abel Pintos suma un campo en Mendoza y apuesta al pistacho

Un nuevo campo en Lavalle

Abel Pintos adquirió, en sociedad con el productor Marcelo González, 93 hectáreas en Lavalle, Mendoza, donde pondrá en marcha un establecimiento agropecuario. El proyecto está pensado principalmente para el cultivo de pistachos, además de la recuperación de olivos ya existentes en el terreno.

Esta compra representa el segundo emprendimiento rural del cantante, que desde hace tiempo combina su carrera musical con la actividad en el campo.

La Matera, su primer proyecto

El nuevo campo se suma a La Matera, su emprendimiento ubicado en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Ese establecimiento tiene 120 hectáreas y alrededor de 12.000 plantas de nuez pecán.

  • Ubicación: Mercedes, Buenos Aires
  • Superficie: 120 hectáreas
  • Cultivo principal: nuez pecán, con unas 12.000 plantas

Un modelo que combina producción y sustentabilidad

Con la incorporación del campo mendocino, Pintos busca ampliar su actividad productiva y sostener un esquema que integra agricultura, educación ambiental y sustentabilidad, en línea con lo que ya viene desarrollando en su emprendimiento bonaerense.

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