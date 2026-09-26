Un carpintero de Esperanza hace el sillón para León XIV

Un encargo sin planos, solo con una foto

Un carpintero de la ciudad santafesina de Esperanza fabrica el sillón que el papa León XIV utilizará durante su visita a la Argentina en noviembre. Enrique Mehring comenzó el trabajo hace unas dos semanas, a partir de una fotografía de referencia y algunas medidas que le acercaron conocidos de Luján, sin recibir planos técnicos ni un diseño definitivo.

"Fue un encargo que tuvimos por parte de unos amigos de Luján. Tomamos el desafío", relató el carpintero, que se dedica habitualmente al diseño y fabricación de sillas, sillones y mesas. Ante la falta de un proyecto formal, resolvió la estructura sobre la marcha: "Lo fui haciendo. A medida que iba haciendo cosas, iba construyendo. No tenía más que una foto".

Guatambú, paraíso y detalles dorados

El sillón tendrá 1,25 metros de altura, con un diseño de estilo nórdico realizado en madera de guatambú y paraíso. Una vez terminada la estructura, la pieza será tapizada en pana blanca y llevará terminaciones doradas. Restan las etapas de lustre, tapicería y los detalles finales.

Según explicó Mehring, la fotografía recibida no era un modelo para copiar de manera exacta, sino una referencia general de lo que buscaban lograr: "Esa foto era ilustrativa, para que viera si podía hacer algo parecido. Dentro de mi imaginación y mi trabajo logré lo que está en la foto".

La fabricación se realiza en Esperanza, ciudad con una larga tradición en la industria del mueble, en una empresa con 74 años de trayectoria en el rubro.

La misa en Luján, el 11 de noviembre

El sillón está destinado a la misa que León XIV celebrará en la plaza de la Basílica de Luján, el miércoles 11 de noviembre a las 10, según el cronograma difundido por el Santuario. Será la primera visita de un pontífice a la Argentina desde Juan Pablo II en 1987.

El Vaticano confirmó que el Papa permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Para Mehring, la dimensión del encargo se hizo evidente al pensar en su destino final: "En el primer momento lo pensás literal: lo va a usar el Papa, se va a sentar y va a quedar en Argentina como recuerdo. Y uno después dice: 'Pucha, lo hicimos nosotros'". El carpintero remarcó además que el trabajo permite mostrar el oficio de su ciudad: "Está bueno que una celebridad se siente en una silla hecha en Santa Fe, acá en Esperanza, una ciudad que tiene muchos años y trayectoria".