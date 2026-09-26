Midón se consagró campeón en los Juegos Suramericanos

Triunfo en singles

El tenista correntino Midón se quedó con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026, tras vencer a Juan Manuel La Serna por 6-3 y 6-2 en la final disputada en Santa Fe.

Un doble logro en el torneo

El resultado no fue el único festejo del certamen para el jugador: Midón ya había obtenido la medalla de plata en la categoría dobles, también junto a La Serna como rival en esta ocasión en el cuadro individual.

Con el oro conseguido, el deporte correntino llegó a su sexta medalla en la edición 2026 de los Juegos Suramericanos.