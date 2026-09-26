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Midón se consagró campeón en los Juegos Suramericanos

El tenista correntino venció a Juan Manuel La Serna y se colgó el oro en la competencia disputada en Santa Fe, además de la plata que ya había logrado en dobles.

Por WebMaster 1 min de lectura52 visualizaciones
Midón se consagró campeón en los Juegos Suramericanos

Triunfo en singles

El tenista correntino Midón se quedó con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026, tras vencer a Juan Manuel La Serna por 6-3 y 6-2 en la final disputada en Santa Fe.

Un doble logro en el torneo

El resultado no fue el único festejo del certamen para el jugador: Midón ya había obtenido la medalla de plata en la categoría dobles, también junto a La Serna como rival en esta ocasión en el cuadro individual.

Con el oro conseguido, el deporte correntino llegó a su sexta medalla en la edición 2026 de los Juegos Suramericanos.

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