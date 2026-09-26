Midón se consagró campeón en los Juegos Suramericanos
El tenista correntino venció a Juan Manuel La Serna y se colgó el oro en la competencia disputada en Santa Fe, además de la plata que ya había logrado en dobles.
Por WebMaster 1 min de lectura52 visualizaciones
Triunfo en singles
El tenista correntino Midón se quedó con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026, tras vencer a Juan Manuel La Serna por 6-3 y 6-2 en la final disputada en Santa Fe.
Un doble logro en el torneo
El resultado no fue el único festejo del certamen para el jugador: Midón ya había obtenido la medalla de plata en la categoría dobles, también junto a La Serna como rival en esta ocasión en el cuadro individual.
Con el oro conseguido, el deporte correntino llegó a su sexta medalla en la edición 2026 de los Juegos Suramericanos.
Comentarios
Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.
Notas relacionadas
Nacionales
Abel Pintos suma un campo en Mendoza y apuesta al pistacho
26 de septiembre de 2026 · 12:59 hace 4 horas 72 visualizaciones
Nacionales
Un carpintero de Esperanza hace el sillón para León XIV
26 de septiembre de 2026 · 09:31 hace 7 horas 237 visualizaciones
Nacionales
Argentina Sub-19 cayó por penales ante Paraguay en la final
25 de septiembre de 2026 · 19:19 hace 21 horas 126 visualizaciones
Nacionales
Fallecio el periodista Oscar González Oro a los 74 años
25 de septiembre de 2026 · 19:05 hace 21 horas 125 visualizaciones