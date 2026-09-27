Corrientes sumó seis medallas para Argentina en los Suramericanos

Argentina cerró segunda en el medallero

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 terminaron este sábado con Brasil en el primer puesto del medallero, con 312 medallas en total y 122 de oro. Argentina quedó segunda con 293 medallas (81 de oro) y Colombia cayó al tercer lugar con 192 preseas y 69 doradas.

Dentro de ese resultado, Corrientes aportó seis medallas a la delegación albiceleste: una de oro, cuatro de plata y una de bronce.

Midón, la figura correntina

El máximo exponente de la provincia fue Lautaro Midón, que subió dos veces al podio en tenis. Se quedó con el oro en la prueba individual y sumó la plata en dobles junto al catamarqueño Juan Manuel La Serna.

El resto de las medallas correntinas se repartieron entre distintas disciplinas:

Vóley : los seleccionados argentinos, masculino y femenino, terminaron subcampeones. Victoria Caballero integró el equipo femenino y Germán Gómez fue capitán y goleador del masculino.

: los seleccionados argentinos, masculino y femenino, terminaron subcampeones. Victoria Caballero integró el equipo femenino y Germán Gómez fue capitán y goleador del masculino. Taekwondo : Ignacio Espínola Serial obtuvo la plata en la categoría hasta 58 kilos.

: Ignacio Espínola Serial obtuvo la plata en la categoría hasta 58 kilos. Equitación: Leonardo Godoy formó parte del equipo argentino que ganó el bronce en adiestramiento ecuestre, la primera medalla correntina de la competencia.

También representaron a la provincia en Santa Fe el atleta Carlos Layoy, la remera Agostina Manzotti y el pesista Domingo Meza.