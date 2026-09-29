Desalojaron puestos irregulares en la Ruta 12 por pedido de Vialidad Nacional

La empresa concesionaria de la Autovía de la Ruta Nacional 12 retomó los trabajos en la zona cercana a la Rotonda de la Virgen después de que se desalojaran los puestos que impedían la labor de los obreros. El pedido de intervención lo hizo Vialidad Nacional a la Municipalidad de Corrientes.

El desalojo

Durante el fin de semana se difundieron imágenes en las que funcionarios municipales solicitaban a los puesteros que dejaran el lugar. Los ocupantes se negaron en un primer momento. Según se informó, fue Vialidad Nacional la que pidió a la Comuna su intervención para que la obra pudiera continuar.

Los ocupantes alegaron desconocimiento y aseguraron no haber recibido advertencias previas. Sin embargo, este martes se conoció documentación oficial que contradice esa versión.

Las intimaciones previas

De acuerdo con los registros oficiales, existió un proceso formal con 19 intimaciones previas desde 2024, entre actas de comprobación, relevamientos y denuncias formales.

Ninguno de los puesteros contaba con permisos ni habilitación comercial vigente para ejercer la actividad en el sector.

para ejercer la actividad en el sector. Las intimaciones se acumularon de manera sistemática desde el año pasado.

La empresa había interrumpido las obras por la presencia de los ocupantes.

La obra

La autovía es una infraestructura reclamada por los vecinos de Corrientes y considerada clave para la circulación vial en la ciudad. Con el desalojo concretado, la concesionaria continúa con los trabajos en la zona.