OpenAI presenta GPT-6.1 Sol con mejoras en razonamiento

OpenAI anunció GPT-6.1 Sol, una nueva versión de su modelo de lenguaje orientada a tareas de razonamiento complejo, análisis de datos y generación de código. La compañía presentó el modelo en un comunicado publicado en su sitio oficial, sin precisar todavía cuándo estará disponible para todos los usuarios ni cuánto costará.

Qué cambia respecto de versiones anteriores

Según la empresa, GPT-6.1 Sol incorpora mejoras en la capacidad de resolver problemas en varios pasos, mantener coherencia en conversaciones extensas y procesar documentos largos. OpenAI sostiene que el modelo reduce la tasa de errores en tareas de programación y matemáticas frente a sus predecesores.

Mayor precisión en tareas de razonamiento en cadena y análisis de documentos extensos.

Mejoras en generación y depuración de código, según las pruebas difundidas por la empresa.

Menor latencia en respuestas, de acuerdo con los datos que publicó OpenAI.

La compañía no detalló la arquitectura interna del modelo ni la cantidad de parámetros. Tampoco publicó resultados de evaluaciones independientes.

Disponibilidad y acceso

OpenAI indicó que GPT-6.1 Sol se desplegará primero para clientes de su API y suscriptores de pago, y que luego se ampliará a otros planes. La empresa no confirmó fecha exacta de lanzamiento general ni precios.

El anuncio se produce en un contexto de competencia entre empresas de inteligencia artificial por ofrecer modelos más capaces y eficientes. Hasta el momento, OpenAI no difundió comparaciones con modelos de otras compañías.