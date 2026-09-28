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Maratón del Centenario reunió a vecinos en Plaza Libertad

La carrera convocó a niños, jóvenes y adultos como parte de los festejos por los 100 años de la ciudad.

Por WebMaster 1 min de lectura52 visualizaciones
Maratón del Centenario reunió a vecinos en Plaza Libertad

Una jornada deportiva por el aniversario

La ciudad realizó la Maratón del Centenario, una actividad deportiva organizada en el marco de los festejos por los 100 años de la localidad. El evento tuvo como escenario la Plaza Libertad, donde se dieron cita participantes de distintas edades.

La propuesta convocó a niños, jóvenes y adultos, que se sumaron a la carrera como parte del cronograma de actividades conmemorativas previsto para esta fecha histórica.

Participación y organización

Según la información difundida por la organización del evento:

  • La maratón se enmarcó dentro del calendario de festejos del Centenario.
  • Participaron corredores de diferentes franjas etarias.
  • La actividad se desarrolló en Plaza Libertad, uno de los espacios públicos centrales de la ciudad.

Desde la organización agradecieron a quienes participaron y colaboraron en la realización de la actividad, que se suma a otras propuestas culturales y recreativas incluidas en la agenda por el aniversario de la ciudad.

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