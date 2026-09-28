Messi metió un golazo pero Inter Miami cayó ante Columbus

Un tiro libre histórico que no alcanzó

Lionel Messi igualó el marcador con un remate de pelota parada que se clavó en el ángulo del arquero Patrick Schulte. Fue su gol número 76 de tiro libre en la carrera, a solo dos del brasileño Marcelinho Carioca, quien lidera la lista histórica con 78 conquistas de esa forma.

El tanto también significó la conquista número 931 de Messi como profesional, la 102 con la camiseta de Inter Miami y la 21 en la actual temporada de la MLS, donde sigue siendo el máximo goleador del torneo.

Inter Miami había quedado en desventaja por un penal que Josef Martínez, exjugador del club, convirtió tras una revisión del VAR por una falta de Yannick Bright sobre el delantero venezolano. Antes de esa jugada, Messi había reclamado sin éxito una mano no sancionada dentro del área rival.

El capitán generó además otras dos ocasiones claras: un remate cruzado tras un pase largo de Rodrigo De Paul que pasó cerca del palo, y un disparo desde el borde del área que Schulte contuvo.

Expulsión y gol agónico decidieron el partido

Inter Miami terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Santiago Morales, que vio dos tarjetas amarillas en apenas tres minutos, la segunda por impedir la ejecución de un tiro libre rival.

En los descuentos llegó el golpe final: un remate desde afuera del área generó un rebote que Rocco Ríos Novo no pudo controlar, y Jamal Thiaré aprovechó el rebote para sellar el 2-1 en el minuto 99.

Con esta derrota, las Garzas suman un tramo sin victorias en la MLS, después de empatar sus cuatro presentaciones anteriores ante Atlanta United, Chicago Fire, Nashville SC y San Diego FC. En ese mismo período, el equipo de Cristian "Kily" González había ganado la Copa de Campeones al vencer 2-0 a Cruz Azul, con gol y asistencia de Messi.

Inter Miami, tercero en la Conferencia Este con 46 puntos, jugó con varias ausencias por convocatorias a selecciones nacionales, entre ellas Germán Berterame, Dayne St. Clair y Matías Galarza. Columbus Crew también llegó diezmado, sin sus cuatro máximos goleadores de la temporada por lesiones y transferencias.

Messi viaja a la Argentina para su despedida

Tras el partido, Messi viajará a la Argentina para disputar su despedida de la Selección, el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental, con las entradas ya agotadas.

El capitán cerrará su ciclo con el equipo nacional con 207 partidos jugados y 125 goles convertidos, tras haber ganado la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.