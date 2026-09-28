“Mamá, mandame plata”

“Ma, cambié de número. ¿Me podés mandar plata? Después te explico”. El mensaje puede venir acompañado de la misma foto que usa un hijo o una hija en WhatsApp. La urgencia hace el resto: quien lo recibe cree que está ayudando a su familia y transfiere sin llamar.

Los delincuentes pueden crear una cuenta con la foto y el nombre de otra persona para hacerse pasar por ella. En otros casos, consiguen acceder a una cuenta real y escriben desde allí a sus contactos. Por eso, reconocer la foto o incluso recibir el mensaje desde un chat conocido no alcanza para confirmar quién está del otro lado. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia ha advertido sobre pedidos de dinero enviados desde cuentas de WhatsApp tomadas por estafadores. (fiscales.gob.ar, argentina.gob.ar)

¿Cómo prevenirlo? Si un familiar pide dinero por mensaje, llamalo al número que ya tenías guardado o contactalo por otra vía conocida. No uses únicamente el número nuevo que aparece en el pedido. Si dice que no puede hablar, esperá hasta poder confirmar su identidad. Antes de transferir, revisá también a nombre de quién figura la cuenta de destino. El Ministerio de Seguridad recomienda llamar al familiar ante cualquier pedido inusual por WhatsApp. (argentina.gob.ar)

También conviene limitar la foto de perfil a los contactos, activar la verificación en dos pasos y no compartir con nadie los códigos de registro de WhatsApp. Son medidas que ayudan a proteger la cuenta y a dificultar que otros usen nuestra identidad. (argentina.gob.ar, argentina.gob.ar)

Si ya hiciste la transferencia, avisá de inmediato a tu banco o billetera virtual. Guardá capturas del chat, el número desde el que te escribieron y el comprobante, y hacé la denuncia. Si usaron tu foto o tu cuenta, alertá también a tus familiares y contactos para evitar que otras personas caigan en el mismo engaño. (fiscales.gob.ar, fiscales.gob.ar)

Una llamada de unos segundos puede frenar una estafa: ante un pedido inesperado de plata, primero confirmá que realmente estás hablando con tu hijo o tu hija.