Virasoro: tres hombres cazaban sin permiso y fueron demorados

Un control nocturno terminó con tres demorados

Tres hombres fueron demorados en Virasoro tras ser hallados cazando sin autorización, durante un operativo de la Policía Rural y Ecológica realizado el 28 de septiembre en zonas rurales de la localidad.

El procedimiento se dio en el marco de recorridas de vigilancia nocturna que la fuerza lleva adelante por recientes hechos de robo de animales y presuntas faenas clandestinas en la zona. Los efectivos patrullaban un establecimiento ubicado entre la Ruta Provincial N° 37 y el sector de olerías cuando detectaron a los tres individuos.

Intentaron escapar y quedaron sin autorización para cazar

Al notar la presencia policial, los hombres intentaron alejarse del lugar, pero fueron alcanzados e identificados por los agentes. Consultados sobre su actividad, admitieron que estaban cazando, aunque no pudieron acreditar el permiso correspondiente para hacerlo.

Durante la requisa, la policía les secuestró de manera preventiva:

dos cuchillos

una chuza

una pala

Los tres fueron demorados y el caso quedó en manos de la fiscalía de turno, mientras en la dependencia policial continúan las diligencias para esclarecer el hecho.