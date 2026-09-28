Explotó un camión cisterna en una estación de servicio de Corrientes

Un camión cisterna explotó y provocó un incendio en una estación de servicio ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 14 y la Ruta Provincial 40, a unos 20 kilómetros al norte de Santo Tomé, en la zona conocida como el "Empalme". El hecho se registró este domingo cerca de las 21:00 en el kilómetro 708.

Según informó la Unidad Regional Quinta de la Policía de Corrientes, el fuego se originó por la explosión del camión cisterna, que se encontraba en la parte trasera del predio. Las llamas afectaron de forma parcial al vehículo de transporte de combustible.

Dos personas sufrieron heridas leves a raíz del estallido y del foco de incendio, y fueron trasladadas de urgencia al hospital local para recibir atención médica.

Corte total en un tramo clave de la Ruta 14

El accidente provocó el corte total de la circulación en un sector de la Ruta 14, una de las vías más utilizadas por el transporte de cargas internacionales en el marco del Mercosur. El corte generó demoras y largas filas de vehículos en ambos sentidos.

Vecinos y usuarios de la ruta señalaron que ese tramo presenta baches y deformaciones en la calzada, una condición que consideran un riesgo adicional en situaciones de emergencia como la ocurrida.

Operativo conjunto para controlar el fuego

En el lugar trabajaron de forma conjunta:

Bomberos Voluntarios de Santo Tomé, encargados del combate y enfriamiento del camión cisterna.

Efectivos de la Unidad Regional Quinta (UR-V) de la Policía de Corrientes.

Personal de Gendarmería Nacional.

El tránsito por la Ruta Nacional 14 permaneció interrumpido en su totalidad mientras se desarrollaba el operativo, por el riesgo que representaba la proximidad del fuego con el resto de las instalaciones de la estación de servicio.