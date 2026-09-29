Virasoro sumó 51 nuevos egresados universitarios

La Casa del Bicentenario de Gobernador Virasoro fue el escenario donde 51 nuevos profesionales recibieron sus títulos universitarios sin haber tenido que trasladarse a otra localidad para estudiar. El acto reunió a egresados, familias y autoridades municipales.

Las carreras

Del total de graduados, 40 corresponden a la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial (TUMI), dictada por la Facultad de Ingeniería de Oberá de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

A ese grupo se sumaron los primeros 11 egresados de la Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, propuesta de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Resistencia.

Cómo funciona el sistema

Las dos carreras se dictan en Virasoro mediante Extensiones Áulicas articuladas por el Centro Universitario Municipal (CUM).

La modalidad permite que jóvenes y adultos accedan a estudios superiores en la propia ciudad.

Las propuestas están orientadas a las necesidades del sector productivo y laboral de la región.

Desde el Municipio señalaron que estas alternativas educativas aportan al crecimiento y desarrollo de Gobernador Virasoro. La jornada también sirvió para reconocer el esfuerzo de los egresados y acompañarlos en el inicio de su etapa profesional.