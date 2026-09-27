Virasoro celebró con una misa sus 100 años de nombre

Una celebración religiosa por el Centenario

La localidad de Gobernador Virasoro conmemoró los 100 años de la imposición de su nombre con una misa especial realizada en la Parroquia San Antonio de Padua.

La ceremonia se enmarca en el calendario de actividades por el Centenario de la denominación oficial "Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro" y reunió a autoridades locales junto a vecinos de la comunidad.

Participación de las autoridades locales

Del encuentro religioso participaron:

El intendente Guillermo de la Cruz

La viceintendenta Julieta Canoniero

Funcionarios municipales

Las autoridades acompañaron a la comunidad en lo que se describió como un momento de encuentro, reflexión y agradecimiento por los cien años de historia de la ciudad.

La misa se suma a otras actividades previstas por el municipio para conmemorar la fecha a lo largo del año.