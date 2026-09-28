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Loan: el fiscal dice que la familia quedó desvinculada

El fiscal Carlos Schaerer evaluó el desarrollo del juicio por la desaparición de Loan Peña y afirmó que la causa despejó las sospechas sobre el entorno familiar del chico.

Por WebMaster 1 min de lectura41 visualizaciones
Loan: el fiscal dice que la familia quedó desvinculada

El fiscal Carlos Schaerer, a cargo de la investigación por la desaparición de Loan Peña, hizo un balance del juicio en curso durante una entrevista en Radio Dos.

"Desvinculamos a la familia"

Schaerer se mostró conforme con el rumbo del proceso judicial. "Estoy satisfecho por el curso del juicio, sobre todo porque desvinculamos a la familia de Loan en su desaparición", señaló el fiscal.

Según su lectura de las audiencias, el entorno familiar del chico quedó al margen de las acusaciones que se investigan en la causa.

Un solo acusado respondió

El fiscal remarcó que, entre todos los imputados, solo uno se hizo cargo de responder a los cargos que se le atribuyen: "El único que respondió a la acusación fue Maciel", planteó Schaerer.

Además, sostuvo que el desarrollo de las audiencias generó un cambio de actitud entre otros acusados. "Hubo un quiebre y algunos empezaron a comprender lo que se les acusa", afirmó.

El juicio por la desaparición de Loan Peña continúa en desarrollo, con nuevas declaraciones de testigos y peritos previstas en las próximas semanas.

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