Bachean la Ruta 71 en Colonia Liebig por más tránsito

Obras por el desvío de la Ruta 14

En Colonia Liebig, provincia de Corrientes, se realizan trabajos de bacheo sobre la Ruta Provincial N.º 71. La intervención responde al aumento del tránsito que generó el desvío de la Ruta Nacional N.º 14 hacia ese corredor.

Las tareas apuntan a mejorar la transitabilidad y la seguridad de conductores y peatones en un tramo que pasó a tener mayor circulación de vehículos de la habitual.

Operativo conjunto y recomendaciones

Los trabajos se ejecutan con maquinaria pesada, por lo que las autoridades pidieron a la población circular con precaución y respetar las indicaciones del personal afectado a la obra.

El operativo articula a distintos organismos:

Dirección Provincial de Vialidad

Secretaría de Coordinación y Seguridad Vial Municipal

Comisaría 1.ª de la Policía de Corrientes

La coordinación entre estas áreas refleja el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio de Santo Tomé para mantener en condiciones un corredor considerado clave para la región.