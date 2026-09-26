Denuncian faena irregular de dos búfalos en Virasoro

La denuncia de la familia

Una pareja de productores de 76 y 78 años denunció el faltante y la posterior faena de dos búfalos de su propiedad, en un establecimiento ubicado en el kilómetro 17 de la Ruta Provincial 37, zona rural de Virasoro, Corrientes.

El reclamo de la familia fue difundido por un medio local y apunta a esclarecer quiénes participaron del hecho y quién habría ordenado la faena.

Cómo reconstruyen los hechos

Según la versión de los damnificados, un trabajador rural observó un tractor que trasladaba carne junto a personal de otro establecimiento. Al preguntar qué había pasado, le respondieron que se trataba de una búfala vieja faenada por orden del campo.

El trabajador sospechó que en realidad la carne correspondía a dos animales jóvenes y decidió seguir las huellas dejadas por el tractor. Así llegó hasta un tajamar dentro de otro predio rural, donde encontró restos de la faena.

La familia afirma que el personal de ese establecimiento conocía la procedencia de los búfalos, porque previamente se había acordado retirarlos del lugar.

El reclamo por la carne y el resarcimiento

Uno de los principales interrogantes para los damnificados es qué destino tuvo la carne faenada. Pidieron que se investigue si fue trasladada a alguna carnicería y si se cumplieron los controles sanitarios correspondientes.

Hasta el momento no hay información confirmada sobre una eventual comercialización ni sobre las condiciones de transporte de la carne.

Los familiares sostienen además que recibieron una promesa de resarcimiento económico que no se concretó. Ante esa situación, adelantaron que avanzarán por la vía legal y que aportarán testimonios y otros elementos reunidos para determinar responsabilidades.