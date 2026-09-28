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Virasoro homenajeó a pioneros por su Centenario

La ciudad correntina distinguió a familiares de once vecinos considerados protagonistas de su historia, en el marco de los festejos por los 100 años de Gobernador Virasoro.

Por WebMaster 1 min de lectura23 visualizaciones
Virasoro homenajeó a pioneros por su Centenario

Gobernador Virasoro realizó un acto para reconocer a hombres y mujeres que marcaron la historia de la ciudad, como parte de las celebraciones por su Centenario.

La ceremonia convocó a familiares de vecinos considerados pioneros y protagonistas del crecimiento de la comunidad virasoreña, en un homenaje pensado para preservar la memoria de quienes aportaron al desarrollo local durante el primer siglo de vida de la ciudad.

Quiénes entregaron las distinciones

Las distinciones estuvieron a cargo de:

  • Guillermo de la Cruz, intendente de Gobernador Virasoro
  • Julieta Canoniero, viceintendenta
  • María Alicia Soto, profesora responsable de la organización del acto

Los homenajeados

Recibieron reconocimiento los familiares de:

  • Adolfo "Tocó" Navajas
  • Robustiano González
  • Clara Schneider de Soto
  • Alicia Salvador de Quijano
  • María Devoto de De La Cruz
  • Carlos Raúl Chamorro
  • Francisco Esteban Vignolo
  • Atilio Ramos
  • Victoriana Delgado de Soto
  • Ángela Noelia Báez de Navajas
  • Laura René Soto

El homenaje se enmarcó en las actividades conmemorativas por los 100 años de Virasoro y buscó destacar el aporte de distintas generaciones a la identidad de la ciudad.

#virasoro#santo tome

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