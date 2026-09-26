La angoleña que Diana abrazó en 1997 llamó Diana a su hija

Un encuentro que Harry desconocía

Sandra Thijika tenía 13 años en 1997 cuando esperaba que la midieran para una prótesis en el taller ortopédico Neves Bendinha de la Cruz Roja, en Luanda, Angola. Era una de las tantas personas que arrastraban secuelas físicas de la guerra civil del país.

Según relató Thijika años más tarde, la princesa Diana lloró al presenciar el procedimiento. Después, ambas se sentaron bajo una higuera a conversar. La joven contó que la atención que le dedicó la princesa la hizo sentir feliz y contenida.

La revelación durante la visita de Harry

En 2019, el príncipe Harry viajó a Angola para dar continuidad al trabajo humanitario que había iniciado su madre. Allí se encontró con Thijika, que para entonces ya tenía cinco hijos.

Durante la conversación, Harry se enteró de que una de las hijas de Sandra llevaba el nombre Diana, en homenaje a la mujer que la había acompañado durante aquella jornada en el taller ortopédico, 22 años antes.

La visita también sirvió para anunciar una inversión de 48 millones de libras destinada a financiar el trabajo de la organización HALO Trust en la remoción de minas y la recuperación de terrenos afectados por el conflicto armado en el país.

Diana murió en 1997, meses después de aquel viaje a Angola, sin llegar a saber el alcance que había tenido ese gesto. Fue su hijo quien, más de dos décadas más tarde, descubrió que su nombre ya formaba parte de otra familia.