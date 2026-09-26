VirasoroVirtual
Hoy:
Confirman precios de entradas para la despedida de Messi Instalaron juegos infantiles en la Plaza Libertad El ISIV presentó los proyectos de su Expo Innova 2026 Virasoro celebra su centenario con una gran peña popular Virasoro ultima detalles del monumento al Centenario Oficial $1.545 Blue $1.560 MEP $1.557 CCL $1.617 Farmacia de turno Itatí
Internacionales

La angoleña que Diana abrazó en 1997 llamó Diana a su hija

Sandra Thijika tenía 13 años y esperaba una prótesis cuando la princesa de Gales la consoló en Angola. Más de dos décadas después, se lo contó a Harry en persona.

Por WebMaster 1 min de lectura46 visualizaciones
La angoleña que Diana abrazó en 1997 llamó Diana a su hija

Un encuentro que Harry desconocía

Sandra Thijika tenía 13 años en 1997 cuando esperaba que la midieran para una prótesis en el taller ortopédico Neves Bendinha de la Cruz Roja, en Luanda, Angola. Era una de las tantas personas que arrastraban secuelas físicas de la guerra civil del país.

Según relató Thijika años más tarde, la princesa Diana lloró al presenciar el procedimiento. Después, ambas se sentaron bajo una higuera a conversar. La joven contó que la atención que le dedicó la princesa la hizo sentir feliz y contenida.

La revelación durante la visita de Harry

En 2019, el príncipe Harry viajó a Angola para dar continuidad al trabajo humanitario que había iniciado su madre. Allí se encontró con Thijika, que para entonces ya tenía cinco hijos.

Durante la conversación, Harry se enteró de que una de las hijas de Sandra llevaba el nombre Diana, en homenaje a la mujer que la había acompañado durante aquella jornada en el taller ortopédico, 22 años antes.

La visita también sirvió para anunciar una inversión de 48 millones de libras destinada a financiar el trabajo de la organización HALO Trust en la remoción de minas y la recuperación de terrenos afectados por el conflicto armado en el país.

Diana murió en 1997, meses después de aquel viaje a Angola, sin llegar a saber el alcance que había tenido ese gesto. Fue su hijo quien, más de dos décadas más tarde, descubrió que su nombre ya formaba parte de otra familia.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas