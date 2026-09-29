EE.UU. lanza America.gov, un chatbot con IA para trámites

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes el lanzamiento de America.gov, un chatbot con inteligencia artificial que busca centralizar la información de servicios y trámites estatales. La iniciativa fue presentada por el presidente Donald Trump, quien afirmó que la herramienta funcionará como "una sola puerta de entrada para cada pregunta".

Google confirmó su participación en el proyecto y que su modelo de IA, Gemini, está involucrado. No se precisó si otras empresas tecnológicas también aportaron al desarrollo.

Cómo funcionará

Según la descripción oficial, el objetivo es que los ciudadanos dejen de navegar por decenas de miles de sitios web gubernamentales para encontrar información. En su lugar, un único asistente respondería consultas sobre servicios públicos, reglas y trámites. Trump sostuvo que la medida apunta a simplificar el acceso a la administración federal.

Los riesgos de la IA

La propuesta genera dudas entre especialistas. Los modelos de lenguaje no son infalibles y pueden producir "alucinaciones", es decir, respuestas falsas presentadas como verdaderas. Un caso reciente ilustra el problema: el ejército estadounidense estuvo a punto de lanzar una operación armada contra un buque chino que, según la inteligencia artificial, transportaba componentes para armas nucleares. La misión se abortó a último momento cuando se comprobó que la amenaza era inexistente y provenía de un error del sistema.

Si bien un fallo en America.gov difícilmente derive en un conflicto bélico, las consecuencias para un ciudadano común pueden ser graves. El chatbot podría usarse para consultar cómo solicitar cupones de alimentos, renovar una visa o presentar impuestos, trámites donde un dato erróneo implica plazos vencidos, beneficios denegados o multas.

El gobierno no detalló qué mecanismos de control ni auditorías tendrá el sistema para evitar ese tipo de fallas.