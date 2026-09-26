Crecida del Paraná: seis localidades correntinas, en alerta

La crecida del río Paraná mantiene en vilo a distintas localidades ribereñas de Corrientes, donde los niveles alcanzaron las marcas más altas del último año. En Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina el agua sigue en ascenso, mientras que en la capital provincial y Paso de la Patria permanece estacionada.

El repunte se extiende a lo largo de todo el corredor fluvial y las autoridades mantienen el monitoreo preventivo. En los últimos días, Itatí llegó a superar los cinco metros, aunque todavía se ubica por debajo de su nivel de alerta, fijado en 6,80 metros.

Qué localidades están bajo seguimiento

Los registros muestran comportamientos distintos según cada puerto:

Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina continúan en creciente.

La ciudad de Corrientes y Paso de la Patria se mantienen con el nivel estacionado.

Itatí alcanzó los 5,15 metros durante la semana, uno de los registros más altos de los últimos doce meses, aunque se mantiene 1,65 metros por debajo del nivel de alerta.

Goya llegó a 4,19 metros el miércoles, mientras que su umbral de alerta está establecido en 5,20 metros.

Posibles evacuaciones en la capital correntina

El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, advirtió que la evolución de la crecida dependerá de las precipitaciones que se registren en los próximos días. Al ser consultado sobre las zonas que podrían complicarse, mencionó puntualmente a Itatí, Paso de la Patria, la Capital, San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía.

En la ciudad de Corrientes, las autoridades ya empezaron a preparar la logística para asistir a los vecinos de los sectores costeros. El intendente Claudio Polich señaló este jueves que están cerca de disponer las primeras evacuaciones por el avance del agua.

Lluvias en Brasil y maniobras en Itaipú

El aumento del Paraná se relaciona principalmente con las intensas lluvias registradas en la cuenca alta del río, en territorio brasileño. Ese mayor aporte de agua obligó a realizar maniobras en la represa de Itaipú.

El ingeniero agrónomo e investigador Ditmar Kurtz explicó que el fenómeno se debe a las lluvias en Brasil y a que Itaipú tuvo que abrir sus compuertas al recibir el doble de agua: pasó de 8.000 a 16.000 metros cúbicos por segundo. La represa binacional abrió su vertedero ante el fuerte incremento de los aportes de la cuenca superior, lo que llevó a intensificar el seguimiento del río aguas abajo, principalmente en Misiones y Corrientes.

El incremento del caudal ya empezó a trasladarse hacia el tramo medio del Paraná. Frente a Paraná, capital de Entre Ríos, el hidrómetro marcó 2,86 metros este jueves, 42 centímetros más que una semana atrás. Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua, el nivel podría rondar los 3,32 metros hacia fines de septiembre, aunque todavía lejos de las cotas de alerta y evacuación.