Corrientes vivió un sábado agobiante con hasta 41,6° de sensación

Calor extremo en el cierre de septiembre

Corrientes despidió la última semana del mes con una jornada sabatina marcada por el calor intenso. La sensación térmica llegó a 41,6°C en Ituzaingó, la marca más alta registrada en la provincia durante el fin de semana.

En la ciudad Capital, la sensación térmica también fue extrema: trepó hasta los 40°C, una cifra que llevó a que vecinos y turistas se volcaran de forma masiva a las playas del río Paraná para buscar alivio.

Se repite el domingo, cambia el lunes

Para este domingo se espera que las condiciones se mantengan sin grandes variantes: altas temperaturas durante toda la jornada, en línea con lo registrado el sábado.

El cambio llegaría recién el lunes, cuando se pronostican precipitaciones para la región. Las lluvias traerían un descenso de varios grados respecto de los valores extremos de estos días, aportando el primer respiro tras la ola de calor de fin de semana.