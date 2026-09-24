Corrientes, cerca de tener los primeros evacuados por el Paraná

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, advirtió que la suba sostenida del río Paraná obliga a preparar un operativo para trasladar a los primeros evacuados. "Estamos muy cerquita de tener los primeros evacuados por la creciente del río", afirmó el jefe comunal.

Según los registros de la Prefectura Naval Argentina, el nivel del río se ubica en 4,52 metros de altura, con un estado momentáneamente estacionado tras el ascenso de los últimos días.

Zonas de riesgo y operativo conjunto

Polich se refirió a la situación de las familias asentadas sobre la franja costera, un sector que suele ser el primero en verse afectado por las crecidas. "Es gente que ha asentado su forma de vida en la costa del río y que, por supuesto, en estas crecientes empiezan a tener problemas", explicó.

El intendente detalló que el Municipio trabaja de manera coordinada con el Gobierno provincial:

Armado de la logística necesaria para una eventual evacuación.

Articulación con distintos ministerios provinciales.

Diseño de un plan estratégico conjunto que, según Polich, se viene trabajando desde hace tiempo ante la evolución de las marcas hidrométricas.

Por qué crece el Paraná

El ingeniero agrónomo e investigador del CONICET y la UNNE, Ditmar Kurtz, explicó los motivos técnicos detrás de la repentina suba del río a la altura de la capital correntina.

De acuerdo con el especialista, el fenómeno se origina en las intensas lluvias registradas en la alta cuenca del sur de Brasil. Ese excedente de agua derivó en que la represa de Itaipú debiera abrir sus vertederos: pasó de liberar un caudal normal de 8.000 metros cúbicos por segundo a un pico de 16.000, lo que impacta directamente en el nivel del Paraná aguas abajo.