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Instalaron juegos infantiles en la Plaza Libertad

Los nuevos juegos ya se colocaron en el predio, en el marco de las obras de remodelación que se desarrollan en uno de los espacios públicos más importantes de Virasoro.

Por WebMaster 1 min de lectura356 visualizaciones
Instalaron juegos infantiles en la Plaza Libertad

Avanza la remodelación del espacio público

Se colocaron nuevos juegos infantiles en la Plaza Libertad, en el marco de los trabajos de remodelación que continúan en ese espacio de la ciudad.

La intervención forma parte de un plan más amplio de mejoras en plazas y espacios públicos que se viene ejecutando en Virasoro.

Qué incluyen los trabajos

Según se informó, la remodelación de la plaza contempla distintas etapas de obra, de las cuales la incorporación de los juegos es la más reciente en concretarse.

  • Colocación de juegos infantiles
  • Continuidad de los trabajos de remodelación general del predio

No se precisaron plazos de finalización para el resto de las obras previstas en el lugar.

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