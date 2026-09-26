Avanzan obras de apertura y enripiado en Barrio 36 Viviendas

Trabajos en el barrio

Se realizan obras de apertura de calles y enripiado en el Barrio 36 Viviendas. La intervención apunta a mejorar la transitabilidad y el acceso para los vecinos del sector.

Los trabajos forman parte de un plan de obras que se desarrolla en distintos barrios de la localidad.

Detalle de la intervención

Apertura de calles en el sector

Enripiado de las vías para facilitar la circulación

No se informaron plazos de finalización ni el presupuesto destinado a la obra.