Avanzan obras de apertura y enripiado en Barrio 36 Viviendas
Se ejecutan trabajos de apertura de calles y enripiado en el sector, con el objetivo de mejorar el acceso y la circulación de los vecinos.
Por WebMaster 1 min de lectura42 visualizaciones
Trabajos en el barrio
Se realizan obras de apertura de calles y enripiado en el Barrio 36 Viviendas. La intervención apunta a mejorar la transitabilidad y el acceso para los vecinos del sector.
Los trabajos forman parte de un plan de obras que se desarrolla en distintos barrios de la localidad.
Detalle de la intervención
- Apertura de calles en el sector
- Enripiado de las vías para facilitar la circulación
No se informaron plazos de finalización ni el presupuesto destinado a la obra.
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