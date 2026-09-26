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Avanzan obras de apertura y enripiado en Barrio 36 Viviendas

Se ejecutan trabajos de apertura de calles y enripiado en el sector, con el objetivo de mejorar el acceso y la circulación de los vecinos.

Por WebMaster 1 min de lectura42 visualizaciones
Avanzan obras de apertura y enripiado en Barrio 36 Viviendas

Trabajos en el barrio

Se realizan obras de apertura de calles y enripiado en el Barrio 36 Viviendas. La intervención apunta a mejorar la transitabilidad y el acceso para los vecinos del sector.

Los trabajos forman parte de un plan de obras que se desarrolla en distintos barrios de la localidad.

Detalle de la intervención

  • Apertura de calles en el sector
  • Enripiado de las vías para facilitar la circulación

No se informaron plazos de finalización ni el presupuesto destinado a la obra.

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