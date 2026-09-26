Cloudflare le pone precio al tráfico de bots de IA

El tráfico de bots ya supera al humano

Cloudflare, la empresa que gestiona infraestructura para gran parte de internet, detectó que en mayo el tráfico automatizado —bots, scrapers de inteligencia artificial y agentes— superó por primera vez al tráfico humano en la web. La compañía había proyectado que esto ocurriría recién en 2027, pero el crecimiento se aceleró mucho más rápido de lo previsto.

Según explicó su cofundador y CEO, Matthew Prince, si se sostiene la tendencia actual, dentro de cinco años el tráfico automatizado podría ser mil veces mayor al humano, aunque este último se mantendría estable en volumen.

El fin de la publicidad como motor de la web

Durante casi 30 años el modelo de negocio de internet se sostuvo con publicidad, con Google como principal arquitecto de ese ecosistema. Prince sostiene que ese esquema no funciona con bots, porque no hacen clic en anuncios ni responden a marcas.

Para financiar la infraestructura que demanda ese tráfico creciente, Cloudflare impulsa un esquema de cobro directo a las empresas de inteligencia artificial que acceden a contenidos de sitios web:

Los dueños de sitios pueden bloquear el acceso de bots de IA.

Pueden permitirlo libremente.

O pueden habilitar el acceso solo a aquellos dispuestos a pagar por la información.

La idea, según Prince, es recuperar el protocolo 402 de la web —"pago requerido", presente desde las primeras versiones de Netscape pero nunca implementado masivamente— para que cada vez que un bot accede a un contenido, el creador reciba una fracción de centavo. Ese dinero saldría de las cuotas que los usuarios pagan por sus servicios de IA, de forma similar a como funcionan hoy Spotify o Apple Music.

Cloudflare trabaja en ese esquema junto a Coinbase y Stripe para procesar los micropagos.

Los tres insumos que necesita la inteligencia artificial

Prince identificó tres recursos clave que hoy son escasos para las empresas de IA, aunque anticipó que dos de ellos dejarán de serlo:

Talento especializado : hoy escaso, pero en expansión por la formación masiva en universidades.

: hoy escaso, pero en expansión por la formación masiva en universidades. Chips y capacidad de cómputo : dominados por Nvidia, aunque AMD, Qualcomm y los grandes proveedores de nube ya desarrollan alternativas.

: dominados por Nvidia, aunque AMD, Qualcomm y los grandes proveedores de nube ya desarrollan alternativas. Datos para entrenar los modelos: el único recurso que, según Prince, se volverá más restringido a medida que más creadores exijan pago por el acceso de los bots a sus contenidos.

Como ejemplo del volumen de negocio que mueve el sector, mencionó que Anthropic sumó 10.000 millones de dólares de ingresos en un solo mes.

Los despidos y la reorganización interna con IA

El planteo de Cloudflare no se limita al negocio externo: la compañía despidió este año a más de mil personas, el 20% de su plantilla. Prince explicó públicamente esa decisión en una columna publicada en el diario The Wall Street Journal, donde detalló los criterios para reemplazar determinados puestos internos por sistemas de inteligencia artificial.

En la conversación, Prince fue consultado directamente sobre si el escenario que describe —un futuro con mucho más tráfico de bots que de personas y un nuevo esquema de pagos— es realmente positivo para la web. Su respuesta, según quien lo entrevistó, dejó dudas abiertas sobre si ese modelo termina beneficiando a los creadores de contenido o solo sostiene la infraestructura que exige la propia inteligencia artificial.