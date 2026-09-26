VirasoroVirtual
Hoy:
Confirman precios de entradas para la despedida de Messi Instalaron juegos infantiles en la Plaza Libertad El ISIV presentó los proyectos de su Expo Innova 2026 Virasoro celebra su centenario con una gran peña popular Virasoro ultima detalles del monumento al Centenario Oficial $1.545 Blue $1.560 MEP $1.557 CCL $1.617 Farmacia de turno Itatí
Tecno

Llevan fibra óptica a un colegio de Itatí, Corrientes

El Instituto Católico Nuestra Señora de Itatí sumó una nueva instalación de conectividad para reforzar el acceso a internet de su comunidad educativa.

Por WebMaster 1 min de lectura42 visualizaciones
Llevan fibra óptica a un colegio de Itatí, Corrientes

Nueva conexión para un colegio correntino

TelCo que opera en la provincia de Corrientes realizó una instalación de infraestructura de conectividad en el Instituto Católico Nuestra Señora de Itatí, ubicado en la localidad de Itatí.

El trabajo consistió en llevar tendido de fibra óptica al establecimiento educativo con el objetivo de mejorar el acceso a internet de alumnos, docentes y personal de la institución.

Parte de un plan de expansión provincial

La instalación en el colegio de Itatí se suma a otras obras similares que la compañía viene realizando en distintos puntos de la provincia, en el marco de un plan de ampliación de su red de fibra óptica.

  • El objetivo declarado es ampliar la cobertura de internet en espacios educativos de distintas localidades correntinas.
  • La empresa sostiene que busca facilitar el acceso a la tecnología en instituciones que lo requieran.
  • El plan continuará con nuevas instalaciones en otros puntos de Corrientes, según informó la compañía.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas