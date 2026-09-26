Llevan fibra óptica a un colegio de Itatí, Corrientes
El Instituto Católico Nuestra Señora de Itatí sumó una nueva instalación de conectividad para reforzar el acceso a internet de su comunidad educativa.
Nueva conexión para un colegio correntino
TelCo que opera en la provincia de Corrientes realizó una instalación de infraestructura de conectividad en el Instituto Católico Nuestra Señora de Itatí, ubicado en la localidad de Itatí.
El trabajo consistió en llevar tendido de fibra óptica al establecimiento educativo con el objetivo de mejorar el acceso a internet de alumnos, docentes y personal de la institución.
Parte de un plan de expansión provincial
La instalación en el colegio de Itatí se suma a otras obras similares que la compañía viene realizando en distintos puntos de la provincia, en el marco de un plan de ampliación de su red de fibra óptica.
- El objetivo declarado es ampliar la cobertura de internet en espacios educativos de distintas localidades correntinas.
- La empresa sostiene que busca facilitar el acceso a la tecnología en instituciones que lo requieran.
- El plan continuará con nuevas instalaciones en otros puntos de Corrientes, según informó la compañía.
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