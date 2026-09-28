Fick pide reflotar subsidio eléctrico y reformar el cabotaje

El senador provincial Henry Fick adelantó que en los próximos días quedará cerrada la agenda de la próxima cumbre del Parlamento del Norte Grande, que se realizará en Corrientes capital el 22 de octubre. El encuentro reúne a vicegobernadores y 110 legisladores de 10 provincias, y sucede al que se hizo a principios de mes en La Rioja, donde participaron por Corrientes el propio Fick, Gustavo Valdés, Noel Breard, Naya Román, Diego Pellegrini, Eduardo Tassano, Norberto "Gringo" Ast, César Lezcano, Sara Aparicio y Cecilia Gortari.

El reclamo por los subsidios a la energía

Fick planteó la necesidad de recuperar un beneficio que las provincias del Norte Grande habían conseguido en gestiones anteriores: un subsidio a la energía eléctrica de hasta 550 kW, que según indicó dejó de renovarse con la actual gestión nacional. "Estamos solicitando nuevamente ese subsidio", dijo el legislador correntino en declaraciones a radio Sudamericana.

Para Fick, el costo energético es solo una parte del problema de competitividad regional. También pesan las dificultades logísticas para sacar la producción del NEA y el NOA hacia los puertos, en un contexto de rutas deterioradas y menor obra pública nacional. Citó el caso de Acon Timber, empresa forestal que según dijo moviliza un volumen considerable de producción correntina, como ejemplo de los reclamos por infraestructura que llegan desde el sector privado.

Reclamo por rutas en mal estado y falta de inversión en caminos

Pedido de controles e inversión en puertos e infraestructura eléctrica

Reclamo compartido, según Fick, con federaciones económicas del norte del país

Cambios en la ley de cabotaje y el río Uruguay

Entre los proyectos que se debaten en el Parlamento del Norte Grande figura una modificación a la ley de cabotaje, impulsada por el diputado nacional Diógenes González. La norma vigente restringe el ingreso de barcos de bandera extranjera a distintos puertos de la hidrovía; la propuesta busca flexibilizar ese esquema para que las embarcaciones puedan hacer varias paradas y reunir cargas de distintos orígenes.

Según Fick, el cambio no beneficiaría solo al sector forestal, sino también a productores arroceros, ganaderos y citrícolas, además de facilitar que pequeños productores agrupen cargas para alcanzar volúmenes rentables por vía fluvial.

El legislador también señaló las trabas que enfrenta el sur de Corrientes para usar el río Uruguay como salida productiva: el caudal variable del río y la ausencia de una esclusa de navegación en la represa de Salto Grande. A su criterio, la hidrovía es una oportunidad para bajar costos de transporte, pero necesita ir acompañada de inversión en infraestructura terrestre.

"Si no tenemos competitividad, después nos enteramos que hay un montón de empresas que empiezan a cerrar", advirtió Fick.