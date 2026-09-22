Reprograman los actos del Centenario para el día 23

El cronograma de inauguración por el Centenario tuvo cambios de último momento debido a la agenda del gobernador Juan Pablo Valdés, que reordenó las actividades previstas para esa fecha.

Por WebMaster 22 de septiembre de 2026 · 08:04 1 min de lectura 328 visualizaciones

1 1 corazón

Cambios en la agenda oficial Se difundió una nueva versión del programa de actos por el Centenario, con modificaciones para el día 23. El ajuste responde a la disponibilidad de agenda del gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, quien participará de las actividades. Según la información difundida, se mantiene la fecha del 23 para la inauguración, aunque se reordenaron horarios y actividades previstas originalmente.

Comentarios Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también. Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas