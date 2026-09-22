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Crucero del Norte vuelve a operar sus rutas nacionales

La empresa de transporte reabrió la venta de pasajes a todos sus destinos en el país tras un parate motivado por un conflicto familiar y reclamos salariales.

Por WebMaster 1 min de lectura175 visualizaciones
Crucero del Norte vuelve a operar sus rutas nacionales

Reactivación del servicio

Crucero del Norte retoma este viernes sus servicios de larga distancia dentro de Argentina, luego de un período en el que la operatoria se vio interrumpida.

La compañía ya habilitó la venta de pasajes para todos sus destinos nacionales, incluyendo rutas hacia Buenos Aires y Rosario.

Qué había pasado

La suspensión de los viajes se originó a raíz de un conflicto familiar dentro de la empresa, combinado con reclamos salariales del personal, dos factores que afectaron la operatoria durante las semanas previas.

Con la normalización anunciada, la firma vuelve a cubrir el conjunto de sus destinos habituales en el país a partir de esta fecha.

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