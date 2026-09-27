Exfuncionario confirma sobreprecios millonarios en la ANDIS

El exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, confirmó ante la Justicia la existencia de irregularidades en el manejo de fondos del organismo. Según documentación publicada por el diario La Nación, el exfuncionario describió un sistema de compras con sobreprecios de insumos médicos antes de presentar su renuncia.

El informe señala que, en los meses previos a la llegada de Vilches en agosto de 2025, se realizaron pagos sin licitaciones ni mecanismos de competencia previos. Las compras, además, se habrían concentrado en un grupo reducido de proveedores con vínculos familiares y societarios entre sí.

Sobreprecios de hasta el 4.000%

El relevamiento de las compras detectó diferencias de precios de entre el 300% y el 1.000% en distintos insumos, con casos que superaron el 2.000%.

Un documento técnico del Ministerio de Salud incorporado a la causa identificó una diferencia de precio del 4.239% en la compra de un andador.

Otro caso señalado es el de un sistema de válvulas bicava transcatéter: la ANDIS lo pagó 425 millones de pesos (unos 275.000 dólares), mientras que el PAMI había adquirido el mismo insumo meses antes por 124,2 millones de pesos (80.300 dólares), una diferencia del 242%.

El relevamiento incluyó 37 facturas de seis proveedores, por un total de 18.100 millones de pesos (unos 11,72 millones de dólares).

Padrones con fallecidos y presos

El informe de Vilches también señala deficiencias en los controles y registros del organismo. De acuerdo con la documentación presentada:

Existían padrones que incluían personas fallecidas y presos.

Hubo casos en los que una misma factura habría sido abonada dos veces.

Vilches renunció el 21 de septiembre a su cargo de secretario nacional de Discapacidad —al que había sido designado tras la disolución de la ANDIS en enero de 2026— en medio de una disputa con el Ejecutivo por nuevos recortes previstos para el área en el presupuesto de 2027.

La causa que investiga la presunta red de corrupción en la ANDIS se inició en agosto de 2025, tras la difusión de audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, uno de los abogados personales del presidente Javier Milei, en los que se mencionaban supuestos pedidos de sobornos a proveedores de medicamentos. Esos audios también involucraban a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien no está procesada en la causa.

El Gobierno de Javier Milei rechazó las sospechas de corrupción y atribuyó la difusión de los audios a maniobras políticas para perjudicar al oficialismo. Tras conocerse las grabaciones, el Ejecutivo separó a Spagnuolo de su cargo, intervino la ANDIS y ordenó una auditoría interna que derivó luego en la disolución del organismo y el traslado de sus funciones a la Secretaría Nacional de Discapacidad.